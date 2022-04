Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta segunda (11)

A segunda-feira (11) de futebol será de bola rolando na Série A e C do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira Feminina e as principais ligas europeias também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (11)

Amistoso de Seleções

Brasil x Hungria - 15h30 - SporTV

Campeonato Brasileiro Série A

Juventude x RB Bragantino - 20h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Brasil de Pelotas x Manaus - 20h - DAZN

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Valencia - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Bologna x Sampdoria - 15h45 - Star+