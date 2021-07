O início do mês de julho será marcado por três jogos que encerrarão a 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O representante cearense no dia é o Ceará, que enfrentará o RB Bragantino, fora de casa, às 16h.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA QUINTA (1)

Campeonato Brasileiro Série A

RB Bragantino x Ceará - 16h

Atlético-MG x Atlético-GO - 19h

Cuiabá x Flamengo - 20h