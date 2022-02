Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta quinta (24)

A quinta-feira (24) de futebol será de bola rolando na Taça Libertadores, na Liga Europa e na Liga Conferência, além da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, dos Estaduais e do Campeonato Inglês.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, QUINTA (24)

Taça Libertadores

Olimpia x Atlético Nacional - 21h30 - Conmebol TV

Liga Europa

Dínamo Zagreb x Sevilla - 14h45 - Star+

Olympiacos x Atalanta - 14h45 -Star+

Lazio x Porto - 14h45 - SBT, ESPN 4 e Star+

Real Sociedad x RB Leipzig - 14h45 - Star+

Braga x Sheriff - 17h - Star+

Napoli x Barcelona - 17h - TV Cultura, ESPN e Star+

Betis x Zenit - 17h - Star+

Rangers x Borussia Dortmund - 17h - Star+

Liga Conferência

Qarabag x Olympique de Marselha - 14h45 - Star+

Maccabi Tel Aviv x PSV Eindhoven - 14h45 - Star+

Partizan x Sparta Praga - 14h45 - Star+

Bodø/Glimt x Celtic - 14h45 - Star+

Randers x Leicester - 14h45 - Star+

Slavia Praga x Fenerbahçe - 17h - Star+

PAOK x Midtjylland - 17h - Star+

Vitesse x Rapid Viena - 17h - Star+

Copa do Brasil

Fluminense-PI x Oeste - 15h30 - Sem informação de transmissão

Nova Iguaçu x Criciúma - 15h30 - SporTV e Premiere

São Raimundo-AM x Manaus - 16h30 - Sem informação de transmissão

Bahia de Feira x Coritiba - 19h - SporTV e Premiere

Campinense x São Paulo - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa do Nordeste

Bahia x Sampaio Corrêa - 21h30 - SBT e Nordeste FC

Sport x Botafogo-PB - 21h30 - SBT, Nordeste FC e TikTok

Campeonato Cearense

Fortaleza x Pacajus - SBT

Campeonato Carioca

Bangu x Audax-RJ - 15h30 - Cariocão Play

Campeonato Acreano

Vasco-AC x Náuas - 17h - Sem informação de transmissão

Rio Branco-AC x Plácido de Castro - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Alagoano

Jacyobá x CRB - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Catarinense

Brusque x Próspera - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Goiano

Anápolis x Goiás - 19h30 - Sem informação de transmissão

Atlético-GO x Iporá - 19h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Arsenal x Wolverhampton - 16h45 - Star+