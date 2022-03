Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta quinta (10)

A quinta-feira (10) de futebol será de bola rolando nas principais competições continentais da Europa e da América do Sul, além da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e dos campeonatos estaduais. O Campeonato Inglês também movimenta a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, QUINTA (10)

Liga Europa

Sevilla x West Ham - 14h45 - ESPN 4 e Star+

Rangers x Estrela Vermelha - 17h - Star+

Braga x Monaco - 17h - Star+

Atalanta x Bayer Leverkusen - 17h - ESPN 4 e Star+

Barcelona x Galatasaray - 17h - ESPN e Star+

Liga Conferência

PAOK x Gent - 14h45 - Star+

Vitesse x Roma - 14h45 - Star+

Slavia Praga x LASK Linz - 14h45 - Star+

Partizan x Feyenoord - 14h45 - Star+

Olympique de Marselha x Basel - 17h - Star+

Leicester x Rennes - 17h - Star+

PSV Eindhoven x Copenhagen - 17h - Star+

Bodø/Glimt x AZ Alkmaar - 17h - Star+

Taça Libertadores da América

Universidad de Quito x The Strongest - 21h30 - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

Unión Española x Antofagasta - 19h15 - Conmebol TV

Nacional-PAR x Guaireña - 19h15 - Conmebol TV

Hermanos Colmenarez x La Guaira - 19h15 - Conmebol TV

Jorge Wilstermann x Guabirá - 21h30 - Conmebol TV

La Equidad x Junior Barranquilla - 21h30 - Conmebol TV

Delfín x 9 de Octubre - 21h30 - Conmebol TV

Montevideo Wanderers x Cerro Largo - 21h30 - Conmebol TV

Copa do Brasil

Pouso Alegre x Coritiba - 21h30 - Amazon Prime

Avaí x Ceilândia - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa do Nordeste

Atlético-BA x CRB - 20h - Nordeste FC

Campeonato Paulista

São Paulo x Palmeiras - 20h30 - Premiere, Paulistão Play e YouTube do Paulistão

Campeonato Baiano

Vitória da Conquista x Barcelona de Ilhéus - 19h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

Sport-PB x CSP - 16h - Sem informação de transmissão

Nacional de Patos x Treze - 20h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

River-PI x Oeirense - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Wolverhampton x Watford - 16h30 - Star+

Southampton x Newcastle - 16h30 - Star+

Leeds United x Aston Villa - 16h45 - Star+