Jogos de hoje: confira horários e onde assistir às partidas de futebol desta segunda, 30 de agosto

A segunda-feira (30) de futebol será de bola rolando na Série A e C do Campeonato Brasileiro. Além disso, as disputas do Brasileirão Feminino entram em sua reta decisiva.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA, 30 DE AGOSTO

Campeonato Brasileiro Série A

Fluminense x Bahia - 19h - Premiere

Fortaleza x Cuiabá - 21h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Santa Cruz x Volta Redonda - 20h - DAZN

Campeonato Brasileiro Feminino

Internacional x Palmeiras - 20h - SporTV

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

RB Bragantino x Atlético-MG - 17h - SporTV e elevensports.com

Campeonato Amapaense

Trem x Santana - 20h - Sem informação de transmissão