Jogos de hoje: confira horários e onde assistir às partidas de futebol desta quinta, 26 de agosto

A quinta-feira (26) de futebol será de bola rolando na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Liga Europa terá disputa decisiva nos playoffs com 10 jogos movimentando o calendário futebolístico.

JOGOS DE HOJE, QUINTA, 26 DE AGOSTO

Copa do Brasil

Fluminense x Atlético-MG - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Confiança x Goiás - 17h - SporTV e Premiere

Liga Europa

Alashkert x Rangers - 12h - Sem informação de transmissão

HJK x Fenerbahçe - 13h - Sem informação de transmissão

Zorya x Rapid Wien - 13h - Sem informação de transmissão

Galatasaray x Randers - 15h - Sem informação de transmissão

AZ Alkmaar x Celtic - 15h15 - Sem informação de transmissão

CRF Cluj x Estrela Vermelha - 15h30 - Sem informação de transmissão

Slovan Bratislava x Olympiacos - 15h45 - Sem informação de transmissão

Royal Antwerp x Omonia Nicosia - 16h - Sem informação de transmissão

Legia Varsóvia x Slavia Praga - 16h - Sem informação de transmissão

Sturm Graz x Mura - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Amapaense

Macapá x Trem - 20h - Sem informação de transmissão