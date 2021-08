Jogos de hoje: confira horários e onde assistir às partidas de futebol desta quarta, 25 de agosto

A quarta-feira (25) de futebol será de bola rolando na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Liga dos Campeões terá disputa decisiva nos playoffs com três jogos movimentando o calendário futebolístico.

JOGOS DE HOJE, QUARTA, 25 DE AGOSTO

Copa do Brasil

Athletico-PR x Santos - 19h - SporTV e Premiere

Grêmio x Flamengo - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

São Paulo x Fortaleza - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova x Avaí - 16h - SporTV e Premiere

Liga dos Campeões (playoffs)

Brondby x RB Salzburg - 16h - HBO Max

Shakthar Donetsk x Monaco - 16h - HBO Max

Dinamo Zagreb x Sheriff - 16h - HBO Max

Campeonato Acreano

São Francisco-AC x Atlético-AC - 17h - Sem informação de transmissão

Vasco-AC x Galvez - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Amapaense

Ypiranga-AP x Santana - 20h - Sem informação de transmissão