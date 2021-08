Jogos de hoje: confira as partidas de futebol deste sábado, 07 de agosto

O sábado (7) de futebol será de bola rolando nas quatro principais divisões do Campeonato Brasileiro, além das disputas do campeonato Francês e Português e a final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio entre Brasil x Espanha.

Futebol masculino - Jogos Olímpicos de Tóquio

Brasil x Espanha - 08h30

Campeonato Brasileiro Série A

Athletico-PR x São Paulo - 18h

Palmeiras x Fortaleza - 21h

Cuiabá x Bahia - 21h

Campeonato Brasileiro Série B

Brusque x Cruzeiro - 11h

Náutico x Confiança - 16h30

CSA x Avaí - 19h

Vitória x Vasco - 19h30

Vila Nova x Sampaio Corrêa - 21h30

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS x Mirassol - 11h

Tombense x Jacuipense - 15h

Floresta x Santa Cruz - 17h

Novorizontino x Ituano - 17h

Botafogo-SP x Paraná - 19h

Campeonato Brasileiro Série D

Atlético-CE x América-RN - 15h

Murici x Itabaiana - 15h

Santo André - Inter de Limeira - 15h

Marcílio Dias x Juventus-SC - 15h

Joinville x Rio Branco-PR - 15h

Gama x Brasiliense - 15h

Palmas x Toncatinópolis - 15h30

Imperatriz x Moto Club - 16h

4 de Julho x Guarany de Sobral - 16h

União Rondonópolis x Nova Mutum - 16h

Goianésia x Jaraguá-GO - 16h

Caldense x Patrocinense - 16h

Uberlândia x Boa Esporte - 16h

São Bento x Portuguesa - 16h

Porto Velho x Aparecidense - 16h30

GAS x São Raimundo-RR - 18h

Esportivo x FC Cascavel - 19h

Campeonato Francês

Lyon x Brest - 12h

Troyes x Paris Saint-Germain - 16h

Campeonato Português

Arouca x Estoril - 08h45

Moreirense x Benfica - 14h

Marítimo x Braga - 16h30

Campeonato Acreano

Humaitá x São Francisco-AC - 15h30

Campeonato Amapaense

Santana x Independente-AP - 17h