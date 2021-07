Jogos de hoje: confira as partidas de futebol deste domingo, 25 de julho

O domingo (25) de futebol será de muita bola rolando nas quatro divisões do Brasil, além do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com destaque para Brasil x Costa do Marfim.

Confira o horário dos jogos deste domingo (25)

Futebol Masculino - Jogos Olímpicos de Tóquio

Egito x Argentina - 04h30

França x África do Sul - 05h

Nova Zelândia x Honduras - 05h

Brasil x Costa do Marfim - 05h30

Austrália x Espanha - 07h30

Japão x México - 08h

Romênia x Coreia do Sul - 08h

Arábia Saudita x Alemanha - 08h30

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-MG x Bahia - 11h

Fortaleza x RB Bragantino - 16h

Flamengo x São Paulo - 16h

Santos x Atlético-GO - 18h15

Athletico-PR x Internacional - 18h15

Sport x Ceará - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

Operário-PR x Coritiba - 18h15

Sampaio Corrêa x CRB - 20h30

Avaí x Brasil de Pelotas - 20h30

Campeonato Brasileiro Série C

Botafogo-SP x Ituano - 11h

Altos x Jacuipense - 16h

Manaus x Paysandu - 17h

Campeonato Brasileiro Série D

Ferroviária x Boa Esporte - 15h

Aimoré x Juventus-SC - 15h

Rio Branco-ES x Patrocinense - 15h

Penarol-AM x São Raimundo-RR - 16h

Treze x Caucaia - 16h

Bahia de Feira x ASA - 16h

Retrô x Itabaiana - 16h

Sergipe x Atlético-BA - 16h

União Rondonópolis x Aparecidense - 16h

Galvez x Ypiranga-AP - 17h