Jogos de hoje: confira as partidas de futebol deste domingo, 08 de agosto

O domingo (8) de futebol será de bola rolando nas quatro principais divisões do Campeonato Brasileiro, com destaque para Ceará x Atlético-GO, além das disputas do campeonato Francês e Português.

Campeonato Brasileiro Série A

Santos x Corinthians - 16h

América-MG x Fluminense - 16h

Juventude x Atlético-MG - 16h

Flamengo x Internacional - 18h15

Ceará x Atlético-GO - 18h15

Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo x Ponte Preta - 20h30

Londrina x CRB - 20h30

Campeonato Brasileiro Série C

Oeste x Figueirense - 11h

Manaus x Volta Redonda - 16h

Botafogo-PB x Paysandu - 18h

Campeonato Brasileiro Série D

Bangu x Madureira - 15h

Aimoré x Caxias - 15h

Central x Sousa - 15h

Rio Branco-ES x Rio Branco-VN - 15h

Penarol-AM x Atlético-AC - 16h

Paragominas x Juventude Samas - 16h

Treze x Campinense - 16h

Bahia de Feira x Atlético-BA - 16h

Juazeirense x Retrô - 16h

Sergipe x ASA - 16h

Cianorte x Boavista - 16h

Galvez x Fast - 17h

Ypiranga-AP x Castanhal - 18h

Campeonato Francês

Rennes x Lens - 08h

Bordeuax x Clermon - 10h

Nice x Reims - 10h

Strasbourg x Angers - 10h

Saint-Étienne x Lorient - 10h

Metz x Lille - 12h

Montpellier x Olympique de Marselha - 15h45

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Portimonense - 11h30

Tondela x Santa Clara - 11h30

Porto x Belenenses SAD - 14h

Paços de Ferreira x Famalicão - 16h30