Jogos de hoje: confira as partidas de futebol desta sexta, 30 de julho

A sexta-feira (30) de futebol será de bola rolando na Série B e C do Campeonato Brasileiro. Além disso, a disputa do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio entram em momento decisivo com as quartas de final.

Futebol feminino - Jogos Olímpicos de Tóquio

Canadá x Brasil - 05h

Grã-Bretanha x Austrália - 06h

Suécia x Japão - 07h

Holanda x Estados Unidos - 08h

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x Operário-PR - 19h

Coritiba x Náutico - 20h

Cruzeiro x Londrina - 21h30

Campeonato Brasileiro Série C

Volta Redonda x Altos-PI - 20h

Campeonato Amapaense

Santos-AP x Santana - 20h