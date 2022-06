A segunda-feira (6) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira realiza o último amistoso da Data FIFA de junho, contra o Japão. O Brasileirão Feminino, a Copa do Brasil Sub-17 e a Liga das Nações movimentam a rodada.

VEJA OS JOGOS DE HOJE (6)

Amistoso da Seleção Brasileira

07h20 - Japão x Brasil - TV Globo e SporTV

Campeonato Brasileiro Série A

20h - Botafogo x Goiás - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

20h - Guarani x Operário-PR - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

20h - Remo x Campinense - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

21h15 - Trem x Náutico-RR - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

17h30 - Atlético-MG x RB Bragantino - SporTV

Copa do Brasil Sub-17

15h - Sport x Palmeiras - SporTV

Liga das Nações

13h - Letônia x Liechtenstein - Sem informação de transmissão

15h45 - Áustria x Dinamarca - Sem informação de transmissão

15h45 - Croácia x França - Sem informação de transmissão

15h45 - Islândia x Albânia - Sem informação de transmissão

15h45 - Belarus x Azerbaijão - Sem informação de transmissão

15h45 - Eslováquia x Cazaquistão - Sem informação de transmissão

15h45 - Andorra x Moldávia - Sem informação de transmissão