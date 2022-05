Jogos de futebol hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (29)

O domingo (29) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, com destaques para os representantes cearenses: Remo x Floresta e Afogados x Crato.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (29)

Campeonato Brasileiro Série A

16h - Santos x Palmeiras - TV Globo e Premiere

16h - Coritiba x Botafogo - TV Globo e Premiere

18h - Fluminense x Flamengo - Premiere

18h - Corinthians x América-MG - Premiere

18h - Cuiabá x Athletico-PR - Premiere

19h - Atlético-MG x Avaí - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Vila Nova x Grêmio - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

11h - Volta Redonda x Botafogo-PB - TV NSports

15h - Altos-PI x Ypiranga-RS - TV NSports

17h - Botafogo-SP x Mirassol - DAZN

19h - Remo x Floresta - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

12h - Operário VG x Grêmio Anápolis - InStat TV

15h - Globo-RN x Sousa-PB - InStat TV

15h - Pouso Alegre x Nova Venécia - InStat TV

15h - Próspera x Caxias - InStat TV

15h30 - Iporá x Ação-MT - InStat TV

15h30 - FC Cascavel x Azuriz - InStat TV

16h - Amazonas x São Raimundo-RR - InStat TV

16h - Afogados x Crato - InStat TV

16h - Jacuipense x Lagarto - InStat TV

16h - Sergipe x Santa Cruz - InStat TV

18h - Humaitá x São Raimundo-AM - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

11h - Flamengo x Grêmio - SporTV

14h - Palmeiras x São José-SP - Eleven Sports

15h - Cruzeiro x Cresspom - Eleven Sports

18h - Ferroviária x Santos - Eleven Sports