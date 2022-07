A agenda do futebol desta sexta-feira (8) terá Série B do Brasileiro e a Copa América Feminina. O destaque vai para o jogo do Grêmio diante do Náutico, pela Segundona.

Jogos de hoje, sexta (08)

Copa América Feminina

18h - Bolivia x Equador

21h - Colômbia x Paraguai

Série B do Brasileiro

19h - Vila Nova x Bahia

21h30 - Grêmio x Náutico

