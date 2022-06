Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de segunda (13)

A segunda-feira (13) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Feminino A1 e A3 e a Eliminatória da Copa do Mundo também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (13)

Campeonato Brasileiro Série A

19h - Botafogo x Avaí - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

20h - Sport x Grêmio - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

19h - Botafogo-SP x Aparecidense - TV NSports

20h - Volta Redonda x Remo - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

20h - Anápolis x Ação-MT - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

17h45 - São Paulo x Palmeiras - SporTV

Campeonato Brasileiro Feminino A3

19h30 - CRB x VF4-PB - Eleven Sports

Eliminatória da Copa

15h - Austrália x Peru - SporTV