Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de quinta (30)

A quinta-feira (30) de futebol será de bola rolando na Taça Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, com destaque para Fortaleza x Estudiantes. A rodada ainda terá disputas da Copa do Brasil, do Campeonato Amapaense e do Campeonato Brasileiro Sub-20, com o Clássico-Rei movimentando a competição.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (30)

Taça Libertadores da América

21h30 - Fortaleza x Estudiantes - ESPN, Star+ e Facebook Watch

Copa Sul-Americana

19h15 - Independiente del Valle x Lanús - Conmebol TV

21h30 - Olimpia x Atlético-GO - Conmebol TV

21h30 - Universidad Católica x São Paulo - Conmebol TV

Copa do Brasil

19h - América-MG x Botafogo - SporTV e Premiere

Campeonato Amapaense

20h15 - Trem x Santos-AP - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasileiro Sub-20

15h - Fortaleza x Ceará - SporTV

19h - América-MG x Flamengo - SporTV

21h30 - Grêmio x Vasco - SporTV