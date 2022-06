Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de quarta (29)

A quarta-feira (29) de futebol será de bola rolando na Taça Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, com destaque para The Strongest x Ceará. A Série B do Campeonato Brasileiro também movimenta a rodada.

JOGOS DE HOJE, QUARTA (29)

Taça Libertadores da América

19h15 - Cerro Porteño x Palmeiras - Conmebol TV

19h15 - Talleres x Colón - ESPN e Star+

21h30 - Tolima x Flamengo - ESPN e Star+

21h30 - Vélez Sarsfield x River Plate - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - The Strongest x Ceará - Conmebol TV

21h30 - Deportivo Táchira x Santos - Conmebol TV

21h30 - Deportivo Cali x Melgar - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Náutico x Criciúma - SporTV e Premiere

21h30 - CRB x Tombense - SporTV e Premiere

21h30 - Novorizontino x Vasco - Premiere