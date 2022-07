Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (17)

A agenda do futebol deste domingo (17) terá as Série A, B, C e D do Brasileiro e a Copa América Feminina. O destaque vai para o jogo do Fortaleza diante do Atlético/GO, pela Série A do Brasileiro. Além do Leão, jogam por outras divisões, Atlético Cearense e Pacajus.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (17)

SÉRIE A DO BRASILEIRO

11h - Juventude x Goiás - Premiere

16h - São Paulo x Fluminense - Globo, Premiere

18h - Atlético-GO x Fortaleza - Premiere

18h - Botafogo x Atlético-MG - Premiere

19h - América-MG x Red Bull Bragantino - Premiere, SporTV

SÉRIE B DO BRASILEIRO

16h - Cruzeiro x Novorizontino - Premiere, SporTV

16h - Náutico x Chapecoense - Premiere

SÉRIE C DO BRASILEIRO



11h - Brasil de Pelotas x Atlético - NSports

16h - Aparecidense x Altos - NSports

16h - Vitória x Paysandu - DAZN

18h - Confiança x São José - NSports

19h - Remo x ABC - DAZN

SÉRIE D DO BRASILEIRO

15h - Cianorte x Nova Iguaçu - Instat.tv

15h - Fluminense-PI x SE Juventude - Instat.tv

15h - Moto Club x Castanhal - Instat.tv

15h - Pacajus x 4 de Julho - Instat.tv

15h - Paraná x Oeste - Instat.tv

15h - Portuguesa-RJ x São Bernardo - Instat.tv

15h - Santo André x Pérolas Negras - Instat.tv

15h - Tuna Luso x Tocantinópolis - Instat.tv

16h - Amazonas x Humaita - Instat.tv

16h - Brasiliense x Anápolis - Instat.tv

16h - Costa Rica x Ceilândia - Instat.tv

16h - Grêmio Anápolis x Ação - Instat.tv

16h - Operário-VG x Iporá - Instat.tv

17h - Rio Branco x Trem - Instat.tv

17h - São Raimundo-RR x São Raimundo-AM - Instat.tv

Copa América Feminina



18h - Chile x Bolivia - Star +

21h - Equador x Colombia - Star +

