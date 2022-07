Jogos de futebol hoje na TV: veja horário e onde assistir às partidas deste sábado (9)

A agenda do futebol deste sábado (9) terá as Séries A, B, C e D do Brasileiro e a Copa América Feminina. O destaque vai para o jogo do Ceará diante do Fluminense, pela Série A do Brasileiro. Além do Vozão, Ferroviário, Floresta e Icasa também entram em campo. No futebol feminino, o Brasil estreia na Copa América diante da Argentina.

Jogos de hoje, sábado (9)



Copa América Feminina

18h - Uruguai x Venezuela - Sem transmissão no Brasil

21h - Brasil x Argentina - SBT e SporTV2

Série A do Brasileiro

16h30 - Red Bull Bragantino x Avaí - Premiere

19h - Fluminense x Ceará - SporTV e Premiere

20h30 - Goiás x Athletico-PR - Premiere

Série B do Brasileiro

11h - Guarani x Cruzeiro - Premiere

16h - Sport x Londrina - SporTV e Premiere

16h30 - Criciúma x Vasco - Premiere

16h30 - Tombense x Chapecoense - Premiere

18h30 - Sampaio Corrêa x Ituano - Premiere

Série C do Brasileiro

15h - Ferroviário x Aparecidense -

17h - Botafogo-PB x Floresta

18h - Figueirense x Campinense

19h - Paysandu x Confiança

Série D do Brasileiro

11h - Nova Iguaçu x Santo André

15h - Grêmio Juventus x Caxias

15h - Sao Paulo Crystal x Globo

15h30 - Ceilândia x Grêmio Anápolis

15h30 - SE Juventude x Tuna Luso

16h - 4 de Julho x Moto Club

16h - Caldense x Real Noroeste

16h - Cascavel x Marcílio Dias

16h - Retrô x Sousa

16h - São Bernardo x Paraná

16h - Tocantinópolis x Fluminense-PI

17h - Ferroviária x Bahia de Feira

17h - Icasa x Afogados da Ingazeira

17h - Lagarto x Atlético de Alagoinhas

18h - Juazeirense x Sergipe

18h - Náutico x Amazonas

Brasileirão Feminino A2

15h - Fortaleza x Botafogo-PB

16h - Aliança - GO x Athletico-PR 16h - America Mineiro x Minas ICESP

