A agenda do futebol desta segunda-feira (11) terá as Séries A, C e D do Brasileiro e a Copa América Feminina. O destaque vai para o jogo do Inter diante do América, pela Série A.

Jogos de hoje, segunda (11)

Copa América Feminina

18h - Paraguai x Chile

21h - Bolivia x Colombia

Série A do Brasileirão

20h - Internacional x América-MG

Série C do Brasileiro

20h - ABC x Manaus

Série D do Brasileiro

20:15 - Trem x São Raimundo-RR

