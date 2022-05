Jogos de futebol de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de terça (17)

A terça-feira (17) será de duelos decisivos por vagas no mata-mata da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A Série B e C do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Inglês, movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE FUTEBOL DE HOJE (17)

Taça Libertadores da América

Caracas x The Strongest - 19h15 - Conmebol TV

Peñarol x Cerro Porteño - 19h15 - ESPN e Star+

RB Bragantino x Estudiantes - 19h15 - ESPN, Star+ e Facebook Watch

Sporting Cristal x Talleres - 21h30 - ESPN e Star+

Boca Juniors x Corinthians - 21h30 - SBT, ESPN e Star+

Flamengo x Universidad Católica - 21h30 - SBT e Conmebol TV

Copa Sul-Americana

Banfield x Universidad de Quito - 19h15 - Conmebol TV

Internacional x Independiente Medellín - 19h15 - Conmebol TV

Ceará x General Caballero - 19h15 - Conmebol TV

Junior Barranquilla x Oriente Petroleto - 21h30 - Conmebol TV

9 de Octubre x Guaireña - 21h30 - Conmebol TV

Atlético-GO x Antofagasta - 21h30 - Conmebol TV

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Sport - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Confiança x Ferroviário - 20h - TV NSports

Campeonato Inglês

Southampton x Liverpool - 15h45 - ESPN e Star+