Jogos de futebol de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de sábado (21)

O sábado (21) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, com destaque para Santos x Ceará, Ferroviário x Botafogo-SP, Atlético-CE x ABC, Crato x Globo-RN e Retrô x Icasa, representantes cearenses na competição. A liga italiana e francesa também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (21)

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x Goiás - 16h30 - Premiere

Atlético-GO x Coritiba - 16h30 - Premiere

Santos x Ceará - 18h30 - SporTV e Premiere

Juventude x Palmeiras - 19h - Premiere

América-MG x Botafogo - 21h - SporTV e Premiere

Cuiabá x Internacional - 21h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Operário-PR x Ituano - 11h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Ferroviário x Botafogo-SP - 15h - TV NSports

Atlético-CE x ABC - 17h - TV NSports, DAZN e Band

Brasil de Pelotas x Figueirense - 18h - TV NSports

Campeonato Brasileiro Série D

Crato x Globo-RN - 15h - InStat TV

Lagarto x Juazeirense - 15h - InStat TV

Nova Iguaçu x Oeste - 15h - InStat TV

Santo André x Portuguesa-RJ - 15h - InStat TV

Juventus-SC x FC Cascavel - 15h - InStat TV

Caxias x Marcílio Dias - 15h - InStat TV

Castanhal x Juventude Samas - 15h30 - InStat TV

Ceilândia x Iporá - 15h30 - InStat TV

São Raimundo-AM x Náutico-RR - 16h - InStat TV

4 de Julho x Tocantinópolis - 16h - InStat TV

Sousa x Afogados - 16h - InStat TV

Retrô x Icasa - 16h - InStat TV

URT x Real Noroeste - 16h - InStat TV

América-RN x São Paulo Crystal - 17h - InStat TV

Ferroviária x Pouso Alegre - 17h - InStat TV

São Raimundo-RR x Porto Velho - 18h - InStat TV

Rio Branco-AC x Amazonas - 18h - InStat TV

Campeonato Paraibano

Campinense x Botafogo-PB - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Italiano

Genoa x Bologna - 12h15 - Star+

Atalanta x Empoli - 15h45 - Star+

Fiorentina x Juventus - 15h45 - ESPN e Star+

Lazio x Hellas Verona - 15h45 - Star+

Campeonato Francês

Angers x Montpellier - 16h - Star+

Brest x Bordeaux - 16h - Star+

Clermont x Lyon - 16h - Star+

Lens x Monaco - 16h - Star+

Lille x Rennes - 16h - Star+

Lorient x Troyes - 16h - Star+

Olympique de Marselha x Strasbourg - 16h - Star+

Nantes x Saint-Étienne - 16h - Star+

Paris Saint-Germain x Metz - 16h - Star+

Reims x Nice - 16h - Star+