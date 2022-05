Jogos de futebol de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de quarta (18)

A quarta-feira (18) de futebol será de duelos decisivos na Taça Libertadores da América e na Copa Sul-Americana. O principal evento do dia, porém, será a final da Liga Europa, entre Eintracht Frankfurt x Rangers. A Série B e C do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil Sub-17, com representante cearense, também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (18)

Taça Libertadores da América

Athletico-PR x Libertad - 19h - Conmebol TV

Palmeiras x Emelec - 19h - ESPN e Star+

Nacional-URU x Vélez Sarsfield - 19h - Conmebol TV

Colón x Olimpia - 21h - Conmebol TV

Deportivo Táchira x Independiente Petrolero - 21h - Conmebol TV

Tolima x América-MG - 21h - ESPN, Star+ e Facebook Watch

Alianza Lima x Fortaleza - 23h - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

River Plate-URU x Cuiabá - 19h15 - Conmebol TV

Ayacucho x Everton-CHI - 19h15 - Conmebol TV

Racing x Melgar - 21h30 - Conmebol TV

Santos x Unión La Calera - 21h30 - Conmebol TV

LDU x Defensa y Justicia - 21h30 - Conmebol TV

Liga Europa

Eintracht Frankfurt x Rangers - 16h - ESPN e Star+

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Londrina - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Campinense x Ypiranga-RS - 18h - TV NSports

Vitória x Botafogo-PB - 20h30 - DAZN

Copa do Brasil Sub-17

Atlético-MG x Palmeiras - 15h30 - SporTV

Bahia x Fortaleza - 19h - SporTV