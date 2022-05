Jogos de futebol de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (22)

O domingo (22) de futebol será de bola rolando na Copa do Brasil e nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Além disso, a rodada será movimentada pelo desfecho das principais ligas europeias, com a definição do título da Premier League e do Campeonato Italiano.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (22)

Copa do Brasil

Brasiliense x Atlético-MG - 19h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série A

Corinthians x São Paulo - 16h - TV Globo e Premiere

Fortaleza x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere

Athletico-PR x Avaí - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasileiro Série B

Cruzeiro x Sampaio Corrêa - 11h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Mirassol x Altos-PI - 11h - TV NSports

Manaus x São José-RS - 16h - TV NSports

Vitória x Confiança - 17h - DAZN

Aparecidense x Floresta - 18h - TV NSports

Paysandu x Volta Redonda - 19h - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

Nova Venécia x Caldense - 15h - InStat TV

Pérolas Negras x São Bernardo - 15h - InStat TV

Azuriz x Aimoré - 15h - InStat TV

São Luiz x Próspera - 15h30 - InStat TV

Santa Cruz x CSE - 16h - InStat TV

ASA x Jacuipense - 16h - InStat TV

Atlético-BA x Sergipe - 16h - InStat TV

Ação-MT x Anápolis - 16h - InStat TV

Bahia de Feira x Inter de Limeira - 16h - InStat TV

Cianorte x Paraná - 16h - InStat TV

Costa Rica-MS x Operário VG - 16h30 - InStat TV

Moto Club x Fluminense-PI - 17h - InStat TV

Campeonato Inglês

Arsenal x Everton - 12h - Star+

Brentford x Leeds United - 12h - Star+

Brighton x West Ham - 12h - Star+

Burnley x Newcastle - 12h - Star+

Chelsea x Watford - 12h - Star+

Crystal Palace x Manchester United - 12h - Star+

Leicester x Southampton - 12h - Star+

Liverpool x Wolverhampton - 12h - Star+

Manchester City x Aston Villa - 12h - Star+

Norwich x Tottenham - 12h - Star+

Campeonato Espanhol

Alavés x Cádiz - 13h30 - Star+

Granada x Espanyol - 13h30 - Star+

Osasuna x Mallorca - 13h30 - Star+

Real Sociedad x Atlético de Madrid - 13h30 - Star+

Sevilla x Athletic Bilbao - 13h30 - Star+

Valencia x Celta - 13h30 - Star+

Rayo Vallecano x Levante - 13h30 - Star+

Elche x Getafe - 13h30 - Star+

Barcelona x Villarreal - 17h - Star+

Campeonato Italiano

Spezia x Napoli - 07h30 - Star+

Internazionale x Sampdoria - 13h - Star+

Sassuolo x Milan - 13h - Star+

Salernitana x Udinense - 16h - Star+

Venezia x Cagliari - 16h - Star+