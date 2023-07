Jogos das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta terça; veja confrontos e onde assistir

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (4). Oito equipes participam desta fase. Bahia e Grêmio abrem a rodada dos jogos de ida. Ao todo, os classificados para as semifinais vão receber R$ 9 milhões em premiação.

O Bahia enfrentam o Grêmio nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, a partir das 21h (de Brasília). América MG x Corinthians, São Paulo x Palmeiras e Flamengo x Athletico-PR disputam as outras três vagas na quarta-feira. As equipes voltam a se enfrentar para definição das vagas nos dias 12, 13 e 15 de julho.

JOGOS DE IDA

4 de Julho:

21h - Bahia x Grêmio - Premiere e SporTV

5 de Julho:

19h30 - São Paulo x Palmeiras - Amazon Prime Video

21h30 - América MG x Corinthians - Amazon Prime Video, Sportv, Premiere, Globo

21h30 - Flamengo x Athletico-PR - Amazon Prime Video, Sportv, Globo, Premiere

Premiação da Copa do Brasil 2023: