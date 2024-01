Jogos da Supercopa da Espanha terão áudios do VAR reproduzidos ao vivo no estádio

A partir desta edição da Supercopa da Espanha, que começa nesta quarta-feira (10), na Arábia Saudita, todos os torcedores — que estiverem acompanhando a partida na arquibancada ou pela televisão — terão a possibilidade de ouvir as conversas dos árbitros quando houver uma revisão do VAR e o árbitro precisar ir ao monitor do campo.

Veja também

Segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a novidade também se estenderá ao Campeonato Espanhol, a partir da próxima rodada. Conforme a entidade, os áudios do VAR serão disponibilizados nas redes sociais da RFEF, uma vez que os jogos tenham terminado na plataforma de transmissão das partidas na Espanha: Movistar +.

“O que você vai ver é o processo de revisão de cada jogada no monitor. O que queremos uma maior transparência, algo que nos pediam a todo tempo. Nada será escondido”, afirmou o chefe do comitê de árbitros da federação espanhola, Luis Medina Cantalejo.

A estreia desta inovação acontecerá durante a primeira semifinal da Supercopa da Espanha, que será entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília).