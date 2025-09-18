Diário do Nordeste
Jogos da NFL na TV: onde assistir partidas da Semana 3

Confira canais que vão transmitir ao vivo os jogos da NFL

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Jogada
Legenda: Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL
Foto: Bryan M. Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos da Semana 3 da NFL 2025/2026 conta com muitas partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DA SEMANA 3 DA NFL 2025/2026

QUINTA-FEIRA (18)

  • 21h15 | Miami Dolphins x Buffalo Bills | Sportv 2

DOMINGO (21)

  • 14h | Pittsburgh Steelers x New England Patriots | ESPN e Disney+
  • 14h | Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles | Ge TV
  • 17h05 | Denver Broncos x Los Angeles Chargers | Sportv 3
  • 17h25 | Dallas Cowboys x Chicago Bears | ESPN e Disney+
  • 21h20 | Kansas City Chiefs x New York Giants | Sportv 2

SEGUNDA-FEIRA (22)

  • 21h15 | Detroit Lions x Baltimore Ravens | ESPN e Disney+

PARTIDAS TRANSMITIDAS APENAS NO NFL GAME PASS

DOMINGO (21)

  • 14h | Carolina Panthers x Atlanta Falcons | NFL Game Pass
  • 14h | Minnesota Vikings x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
  • 14h | Cleveland Browns x Green Bay Packers | NFL Game Pass
  • 14h | Jacksonville Jaguars x Houston Texans | NFL Game Pass
  • 14h | Tennessee Titans x Indianapolis Colts | NFL Game Pass
  • 14h | Washington Commanders x Las Vegas Raiders | NFL Game Pass
  • 14h | Tampa Bay Buccaneers x New York Jets | NFL Game Pass
  • 17h05 | Seattle Seahawks x New Orleans Saints | NFL Game Pass
  • 17h25 | San Francisco 49ers x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
