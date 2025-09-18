Jogos da NFL na TV: onde assistir partidas da Semana 3

A agenda dos jogos da Semana 3 da NFL 2025/2026 conta com muitas partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DA SEMANA 3 DA NFL 2025/2026

QUINTA-FEIRA (18)

21h15 | Miami Dolphins x Buffalo Bills | Sportv 2

DOMINGO (21)

14h | Pittsburgh Steelers x New England Patriots | ESPN e Disney+

14h | Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles | Ge TV

17h05 | Denver Broncos x Los Angeles Chargers | Sportv 3

17h25 | Dallas Cowboys x Chicago Bears | ESPN e Disney+

21h20 | Kansas City Chiefs x New York Giants | Sportv 2

SEGUNDA-FEIRA (22)

21h15 | Detroit Lions x Baltimore Ravens | ESPN e Disney+

PARTIDAS TRANSMITIDAS APENAS NO NFL GAME PASS

DOMINGO (21)