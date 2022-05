Jogos da Copa do Brasil hoje: veja partidas desta quarta-feira (11)

A Copa do Brasil de 2022 retoma a disputa da 3ª fase da competição nesta quarta-feira (11), definindo os classificados às oitavas de final. Ao todo, três seis movimentam o torneio nesta data.

Pelo regulamento, o time com melhor placar agregado avança. Com os duelos de ida, o Ceará recebe o Tombense-MG na Arena Castelão, às 19h, após uma vitória por 2 a 0 fora de casa.

Leia mais Alexandre Mota Copa do Brasil aumenta valor da premiação para 2022; veja quanto seu clube pode ganhar

O cenário de vantagem também existe para o Fluminense, que encara o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, às 21h30. No 1º jogo, o Tricolor superou o rival por 3 a 2 no Rio de Janeiro.

No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ, o Flamengo enfrenta o Altos-PI, às 19h30, depois de vencer por 2 a 1. O resultado é o mesmo do Palmeiras, que venceu a Juazeirense-BA em São Paulo e duela de novo, às 19h, no Estádio do Café.

Os outros confrontos são Corinthians x Portuguesa-RJ, às 21h30, na Neo Química Arena, e Cuiabá x Atlético-GO, às 22h, na Arena Pantanal. Nos dois casos, as equipes se enfrentam e empataram em 1 a 1, o que a vaga em aberto.

Jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (11):

19h- Ceará x Tombense-MG | na Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

19h- Juazeirense-BA x Palmeiras | no Estádio do Café, em Londrina/PR.

19h30- Flamengo x Altos-PI | no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.

21h30- Vila Nova x Fluminense | no Serra Dourada, em Goiânia/GO.

21h30- Corinthians x Portuguesa-RJ | na Neo Química Arena, em São Paulo/SP.

22h- Cuiabá x Atlético-GO | na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT.

Classificados às oitavas de final até o momento

Atlético-MG | Eliminou o CSA.

Bahia | Eliminou o Azuriz-PR.

Athletico-PR | Eliminou o Tocantinópolis-TO.