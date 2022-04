Jogo interrompido entre Brasil e Argentina será dia 22 de setembro, decide Fifa

Mais de um ano após ser interrompido, a Fifa decidiu que o jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas pela Copa do Mundo de 2022 será disputada no dia 22 de setembro. O local do jogo ainda não foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto seria concluído em 5 de setembro de 2021, mas foi suspenso após agentes da Anvisa entrarem em campo e solicitarem a saída de quatro atletas da seleção argentina que não tinham cumprido protocolos sanitários.

Na época, a Anvisa disse que os jogadores Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias, mas esconderam essa informação, já que o Brasil não aceita passageiros que passaram pelo país europeu neste período por causa da pandemia de Covid-19.

Assim, eles foram suspensos da partida contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa porque entraram irregularmente no país.

O resultado do jogo interrompido não terá grande impacto na tabela das eliminatórias, ambos já estão classificados para a Copa.

PUNIÇÕES DA FIFA APÓS ADIAMENTO DE BRASIL X ARGENTINA

Ordenar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que pague multa de 500.000 dólares em relação a infrações relacionadas à ordem e segurança.

Ordenar à Associação Argentina de Futebol (AFA) que pague uma multa de 200.000 dólares em relação ao seu descumprimento de suas obrigações em relação à ordem e segurança, à preparação e à sua participação na partida.

Ordenar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Associação Argentina de Futebol (AFA) que paguem, cada um, multa de 50.000 dólares em decorrência do abandono da partida.

Suspender os jogadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero por duas (2) partidas cada por não cumprirem o Protocolo Internacional de jogos de futebol.