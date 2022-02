Jogo entre São Raimundo-RR e Ceará pela Copa do Brasil tem horário alterado

A partida entre São Raimundo-RR e Ceará, pela 1ª fase da Copa do Brasil, marcada para o dia 2 de março, teve o horário alterado pela CBF. Antes agendado para as 21h30, o confronto foi antecipado para 19h. O estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, é o palco do confronto.

A mudança foi solicitada pelo canal detentor do direito de transmissão, o Grupo Globo (SporTV). A justificativa é um ajuste na grade de programação da emissora.

Pelo regulamento, o duelo é realizado em jogo único, com a equipe de melhor posição no ranking da CBF como visitante. Assim, o Vovô atua fora de casa, mas pode garantir a classificação com um empate - apenas a vitória classifica o São Raimundo-RR.

Mudança em São Raimundo-RR X Ceará

São Raimundo-RR x Ceará

De: 21h30

Para: 19h

Data: 02/03, quarta-feira (mantida)

Local: estádio Canarinho, em Boa Vista/RR (mantido)