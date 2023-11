Jogo entre Fortaleza x Flamengo fica sem revisão do VAR pelos 15 minutos iniciais; veja detalhes

A partida entre Fortaleza e Flamengo neste domingo (5), pela Série A do Brasileiro no Castelão ficou sem revisão no monitor do VAR pelos 15 minutos iniciais. O árbitro Anderson Daronco avisou aos dois treinadores - Vojvoda e Tite - que a ferramenta estava operando sem imagens para revisão de lances e que as decisões dele em campo iam prevalecer.

Ainda assim, o VAR operou pelos primeiros 15 minutos nos casos de impedimento, gol e não-gol. Durante o período, não foi preciso o árbitro recorrer ao monitor do VAR para lances.

Apenas com 15 minutos de partida tudo foi restabelecido e o VAR pode ser utilizado com todas suas funcionalidades.