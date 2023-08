Jogo entre Fortaleza e Libertad vai passar somente na internet; saiba como assistir

O jogo entre Fortaleza e Libertad-PAR será transmitido apenas na internet. A partida, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, acontece nesta terça-feira (8), às 19h de Brasília, na Arena Castelão.

O Leão garantiu classificação direta para as oitavas após terminar a fase de grupos na liderança do seu grupo. O Libertad-PAR, por sua vez, eliminou o Tigre, da Argentina, na fase de playoffs das oitavas de final da competição. O Leão venceu o jogo de ida por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X LIBERTAD?

O serviço de streaming por assinatura Paramount+ será o único a transmitir com imagens a partida desta terça-feira. O serviço é ofertado pela Paramount Global e pode ser acessado por diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores.

O Sistema Verdes Mares (SVM) também transmite a partida ao vivo, através da rádio Verdinha, na FM 92,5, na AM 810 e no YouTube da TV Diário. O Diário do Nordeste faz a cobertura do duelo em tempo real.