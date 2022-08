Jogo entre Fluminense e Fortaleza vai passar somente na internet; veja onde assistir

O segundo jogo entre Fluminense e Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil, vai passar exclusivamente pela internet, através do streaming da Amazon Prime Video. O duelo será às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Quem não for ao estádio e quiser acompanhar o duelo, precisa assinar o serviço. Para isso, basta acessar o site amazon.com.br. Anteriormente, no primeiro jogo da decisão, o jogo também foi transmitido exclusivamente pela internet.

O Fluminense venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Agora, o time carioca precisa de um empate para seguir na competição. Para o Leão, um placar com a diferença de um gol leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória com dois ou mais gols, garante a vaga direta ao time de Vojvoda.

TRANSMISSÃO

Para o confronto, a Amazon escalou Tiago Leifert para narrar. A transmissão terá início às 19h45. Além disso, o Diário do Nordeste e a Verdinha acompanham o jogo em tempo real e ao vivo.