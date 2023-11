Jogo entre Ceará x Mirassol muda de local e será no PV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (6) a alteração de local do jogo entre Ceará x Mirassol, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida agora será realizada no Estádio Presidente Vargas, e não mais na Arena Castelão.

Data (12) e horário (15h45min) não sofreram alterações.

Este será o 5º jogo do Ceará no PV durante esta Série B. Nos quatro jogos anteriores, o Vovô acumula duas vitórias e duas derrotas.

A partida contra o Mirassol será a penúltima do Vovô como mandante na competição. O último duelo em casa será justamente na última rodada do campeonato, contra o Juventude, e a tendência é que a partida também seja realizada no PV.

DESEMPENHO DO CEARÁ NO PV NA SÉRIE B 2023

Ceará 0 x 3 Guarani

Ceará 0 x 2 Vitória

Ceará 2 x 0 Tombense

Ceará 3 x 1 Londrina