Jogo do Tiradentes, time da Polícia, atrasa por falta de policiamento

O entre Tiradentes, conhecido como Tigre da Polícia Militar, e Itapipoca atrasou por falta de policiamento. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (13), no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela Série B do Cearense.

O Itapipoca era o mandante da partida e, portanto, responsável também pela logística de segurança. O atraso ocorreu por parte da Polícia Militar. Apesar do contratempo, o Garoto Travesso levou a melhor e venceu o duelo por 1 a 0, gol marcado por Stênio ainda no primeiro tempo.

Fundado em 1961, o Tigre é mantido pelos associados, que são da Polícia Militar do Estado do Ceará. Com o resultado, a equipe está em último do Grupo A, com um ponto somado. Já o Itapipoca é vice-líder com três pontos conquistados.