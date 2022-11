Jogo do Fortaleza x Atlético-GO já tem mais de 33 mil torcedores confirmados

Mais de 33 mil torcedores já garantiram presença no duelo entre Fortaleza e Atlético-GO. A parcial foi divulgada pelo clube na tarde desta quinta-feira (3). As equipes vão se enfrentar em jogo da 36ª rodada do Brasileiro, na Arena Castelão.

Do total de 33.480 presenças confirmadas, 21.095 foram através de check-in. Outros 12.385 foram de ingressos vendidos. Para o duelo, o Tricolor realizou promoção com ingressos a partir de R$15,00. Veja mais detalhes aqui.

Caso vença o jogo, o Fortaleza pode garantir vaga na pré-Libertadores. Para celebrar a temporada de recuperação do clube, a torcida prepara um grande mosaico em homenagem ao treinador Juan Pablo Vojvoda.

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam no domingo (6), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.