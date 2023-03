Jogo do Fortaleza vai passar somente na internet; veja como assistir

O duelo entre Fortaleza e Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira (9), terá transmissão exclusiva com imagens na internet. O serviço de streaming Paramount+ será o único a transmitir o jogo com imagens. A narração será de João Guilherme, com comentários de Paulo Vinícius Coelho. O pacote custa R$19,90 mensais - grátis nos primeiros sete dias.

O Sistema Verdes Mares transmite o jogo ao vivo através da rádio Verdinha FM 92,5, com narração de Antero Neto, comentários de Wilton Bezerra e reportagens de Marta Negreiros e Samuel Conrado. O Diário do Nordeste também fará uma cobertura em tempo real do jogo, tanto no Twitter como em seu portal, acompanhando todos os lances do duelo.

LUTA POR VAGA NA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORE

As duas equipes entram em campo na Arena Castelão às 19h de Brasília, pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores 2023. Na semana seguinte, Fortaleza e Cerro Porteño voltam a se enfrentar, desta vez no Paraguai. Ambos lutam por uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2023. A equipe que for eliminada, garante vaga na Sul-Americana 2023.

MAIS DE 40 MIL TORCEDORES GARANTIDOS

40.511 torcedores já confirmaram presença para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Cerro Porteño (PAR) nesta quinta-feira (9). De acordo com os números divulgados pelo Fortaleza, são 27.408 torcedores garantidos através da modalidade check-in de sócio-torcedor e mais 13.103 ingressos vendidos pelo clube.