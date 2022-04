Jogo do Flamengo na Libertadores é suspenso após toque de recolher do governo peruano

O jogo entre Flamengo e Sporting Cristal pela Libertadores está suspenso após toque de recolher na capital Lima, capital do Peru. O presidente Pedro Castillo impôs a restrição para barrar protestos da população contra o aumento de combustíveis e fertilizantes. O time brasileiro, que aguarda para estrear na competição em 2022, está no local do duelo marcado para esta terça-feira (5).

O ministro da Justiça peruano, Félix Chero, confirmou o cancelamento do jogo durante a madrugada desta terça, em entrevista à Rádio Exitosa Notícias. Ele ainda informou que há chance de o toque de recolher ser prorrogado para outras cidades do Peru. A Conmebol ainda não se manifestou oficialmente sobre o tema.

Os rubro-negros chegaram a realizar atividades no centro de treinamento da Federação Peruana. A situação após a ordem presidencial é incerta. Ainda não há informações sobre a situação dos atletas do Flamengo e nem se terão permissão para voltar ao Brasil mesmo com o toque de recolher ou se vão ter de esperar no hotel.

