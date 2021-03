Jogo do Ferroviário na Copa do Brasil muda de data e local

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data e o local da partida de estreia do Ferroviário pela Copa do Brasil 2021. A partida contra o Porto Velho/RO, válida pela 1ª Fase, aconteceria originalmente na próxima quarta-feira, 17, às 16h30, no estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia, mas foi alterada parao quinta-feira, 18, às 15h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), estádio do Atlético Goianiense.

A alteração foi motivada pela proibição das competições eo futebol no Estado de Rondônia, o que impossibilitou que o jogo fosse realizado lá.

Com o Estadual paralisado, a equipe de Francisco Diá está se preparando para o duelo e viajaria na segunda-feira para Porto Velho/RO. Com a mudança de data e local, a programação do Ferroviário para a partida deve ser alterada.

Regulamento

Na 1ª Fase da Copa do Brasil, o Ferroviário será visitante em jogo único e joga pelo empate para avançar à 2ª Fase. Uma derrota elimina o time coral. Se avançar, o Ferrão encara Treze/PB ou América/MG, que jogam no dia seguinte. O time coral vem em grande fase, com 6 vitórias seguidas em 2021.