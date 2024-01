Jogo do Ceará contra o Caucaia pela 4ª rodada do Estadual muda para o Castelão

A partida entre Ceará e Caucaia, pela 4ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense mudou de local. Anteriormente marcada para o Presidente Vargas, foi transferida para o Castelão por solicitação do clube mandante, o Vovô. A partida será no dia 8 de fevereiro, às 20h30.

Na estreia como mandante na temporada, o Ceará jogou contra o Floresta no PV para um público de total de 12.002 pessoas. O 2º jogo como mandante também será no PV, contra o Atlético na quinta-feira.

Outra mudança

O jogo entre Maracanã e Iguatu também mudou de local. A partida estava marcada para o Domingão, em Horizonte, foi alterada para o estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O duelo será no dia 7 de fevereiro, às 19 horas.