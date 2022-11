Jogo do Campeonato Turco é suspenso após homem invadir campo e agredir goleiro; assista

A partida entre Goztepe e Altay, pela 2ª divisão do Campeonato Turco, foi suspensa neste domingo (27) após atos de violência dentro e fora de campo. O jogo estava paralisado para atendimento de um torcedor atingido por um sinalizador quando um homem invadiu o campo e agrediu um atleta.

Assim, a arbitragem interrompeu o confronto em definitivo. Na invasão, o agressor utilizou a bandeirinha de escanteio para agredir o goleiro Ozan, do Altay, que caiu no gramado.

As ações ocorreram até os 19 minutos do 1º tempo. Até o momento, não há definição sobre a nova data do evento ou as punições aplicadas aos envolvidos. Na classificação, o Goztepe é o 13º, com 17 pontos, enquanto o Altay é o 11º, com 18. A partida ocorreu no Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu.

Leia mais Jogada Clássico na Rússia termina com briga generalizada e brasileiros expulsos; assista