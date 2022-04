Jogo do Campeonato Mexicano tem briga generalizada entre torcedores e seguranças; veja vídeo

Torcedores do Cruz Azul entraram em confronto com seguranças do Estádio Azteca após o time perder por 1 a 0 para o Atlético San Luis. O caso ocorreu nesta segunda-feira (24), em jogo do Campeonato Mexicano, na Cidade do México. Imagens fortes, que circulam na internet, mostram a briga generalizada.

Nos vídeos, é possível identificar uma pessoa sendo fortemente agredida. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos ou o estado de saúde das vítimas.

Jornalistas locais apontam que a briga teria começado no túnel e continuado do lado de fora dele. Algumas pessoas tentaram afastar mulheres e crianças que estavam nas proximidades da confusão.

OUTROS CASOS

Há pouco mais de um mês, houve outra briga ainda maior no jogo entre Atlas e Querétaro. A partida chegou a ser interrompida após invasão do campo. Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas.

Outro caso ocorreu há duas semanas, quando torcedores do Chivas tentaram invadir o hotel em que os atletas estavam hospedados para agredi-los.

Em nota publicada nas redes sociais, a Confederação Mexicana de futebol repudiou a violência dentro e fora dos estádios.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte