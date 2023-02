NBA All-Star Game 2023: confira horário, onde assistir e principais estrelas

O NBA All-Star Game 2023, o tradicional jogo das estrelas da principal liga de basquete do mundo, começa nesta sexta-feira (17), às 21h de Brasília, na Vivint Arena, em Salt Lake City (EUA). Neste primeiro dia do evento acontecem o Jogo das Celebridades, às 21h, com a presença de Marcos Mion, e o Jogo dos Calouros, às 23h.

No sábado (18), o segundo dia do evento, a partir das 22h de Brasília, acontecem o Desafio de Habilidades, o Torneio de Três Pontos e o Concurso de Enterradas. Já no domingo (19), o terceiro e último dia do evento, acontecem o NBA G League Next Up Game e o Jogo das Estrelas, principal momento do NBA All-Star Game.

ONDE ASSISTIR

O evento será transmitido pela ESPN.

PRINCIPAIS ESTRELAS

Entre as principais estrelas da NBA escolhidas para a disputa do jogo das estrelas estão Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jayson Tatum, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, LeBron James, Ja Morant, Luka Doncic, Nikola Jokic e Lauri Markkanen.

NBA ALL-STAR GAME 2023 | FICHA TÉCNICA

Local: Vivint Arena, em Salt Lake City (EUA)

Datas: 17, 18 e 19 de fevereiro de 2023 (sexta, sábado e domingo)

Transmissão: ESPN