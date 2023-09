'Jogando em casa, os 3 pontos tem que ficar aqui', afirma Pikachu após vitória sobre o Corinthians

Na noite desta quinta-feira (14), o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, e somou mais três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, que só veio aos 49 do segundo tempo, o meia-atacante Yago Pikachu celebrou o gol marcado e ressaltou a importância do resultado para o Fortaleza, afirmando que, dentro de casa, o Leão precisa ficar com os três pontos.

"O resultado é muito importante. Jogando em casa, a gente sabe que os três pontos tem que ficar aqui. Ainda mais pelo que a nossa equipe produziu desde o primeiro tempo, pressionando o adversário. O Corinthians teve apenas a oportunidade da bola parada e depois se fechou, esperando o contra-ataque. Era uma coisa que a gente já esperava, até pela formação que eles tiveram aqui, mas, jogando dentro de casa, a gente tinha que prevalecer. Com o apoio do nosso torcedor, os três pontos tinham que ficar aqui. Muito feliz por voltar a marcar", disse.

O confronto desta noite foi o primeiro de uma série de três duelos que o Tricolor fará com a equipe paulista nos próximos dias. De acordo com Pikachu, o elenco sabe da importância das duas próximas partidas, que serão válidas pela semifinal da Copa Sul-Americana, mas busca se pensar jogo a jogo para alcançar os objetivos da temporada.

"A gente sabe do que vai ser esse confronto pela Sul-Americana, mas o nosso pensamento hoje era Campeonato Brasileiro. A gente desperdiçou um ponto contra o Fluminense. Pelo jogo que a gente fez lá, talvez o empate seria justo. A gente ainda tem dois jogos contra o Corinthians, mas tem agora o São Paulo. Então, como a gente sempre fala, o jogo mais importante é sempre o próximo, e o próximo é o São Paulo. A gente tem que pensar e descansar para conseguir pontos fora de casa", destacou.