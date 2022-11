Jogadores titulares são liberados e Ceará vai de time alternativo contra o Juventude; veja formação

O Ceará está escalado para o confronto contra o Juventude neste domingo (13), às 16 horas, pela 38ª rodada da Série A. O duelo no Castelão marca a despedida do Vovô na elite do futebol brasileiro, já que foi rebaixado na rodada anterior.

E para o jogo, o técnico Juca Antonello escalou uma equipe bem modificada. Titulares ao longo da campanha alvinegra não foram relacionados, pois foram liberados pelo clube para as férias, como João Ricardo, Nino Paraíba, Mendoza, Luiz Otávio, Richard Coelho, Vina, Lima e Jô.

Assim, jogadores como o goleiro Richard, os zagueiros David Ricardo e Marcos Victor, os volantes Geovane e Léo Rafael ganham chance de começar jogando.

Escalação do Ceará

Escalação do Juventude

Juventude definido para enfrentar o Ceará, às 16h, na Arena Castelão.



Os garotos da sub-20, Da Rocha e Gehring são as novidades entre os relacionados. O volante Kelvi, recuperado de lesão no joelho, também fica à disposição. #CSCxJUV #VamoJaconero pic.twitter.com/rTgao6Vuvh — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 13, 2022