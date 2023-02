Jogadores que defenderam o Ibrachina na Copinha chegam para reforçar a base do Ceará

Com a campanha negativa feita na Copinha, o Ceará decidiu trazer reforços para a categoria de base sub-20. Três jogadores que defenderam o Ibrachina-SP na competição de base serão os novos atletas do alvinegro, segundo informações do jornalista José Gustavo Félix.

O meio-campista Maurinho, 18 anos, tem passagens pelo Corinthians e Ibrachina. O jogador foi destaque em 2017 ainda quando pertencia ao clube paulista, alternando sua participação no sub-17 e sub-20 da equipe. Na Copinha, Maurinho fez dois gols na partida contra o Vasco e Santa Cruz. O jogador já está em Fortaleza para se apresentar no Ceará.

Legenda: Novo reforço no meio campo do Ceará Sub-20 Foto: Reprodução/Instagram Maurinho

O atacante Marquinhos, será outro reforço do alvinegro, o jogador de 19 anos, chega ao Ceará por empréstimo de um ano e opção de compra ao final do contrato. O atleta, com passagem pelo Cruzeiro-MG, teve uma boa participação na Copinha e chegou a entrar em campo no Campeonato Paulista sub-20.

Legenda: Novo reforço no ataque do Ceará Sub-20 Foto: Reprodução/Instagram Marquinhos

O outro reforço do Vozão deve ser o zagueiro Yago, 20 anos, porém, por já ter atingido a idade máxima da categoria, o jogador só permanece no alvinegro se o clube efetuar a compra. Yago tem passagens pela base do Palmeiras e Atlético-MG.

Legenda: Novo reforço na zaga do Ceará Sub-20 Foto: Reprodução/Instagram Yago