Jogadores que atuam em solo brasileiro se apresentam à seleção, em Bogotá

O goleiro Weverton, do Palmeiras, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, o volante Edenílson, do Internacional, e o meio-campista Éverton Ribeiro e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo, se apresentaram oficialmente à seleção brasileira, em Bogotá, nesta segunda-feira (4).

Os atletas se juntam ao zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, aos laterais Danilo e Alex Sandro, da Juventus, ao meio-campista Fred, do Manchester United, e ao atacante Raphinha, do Leeds United, que desembarcaram na capital colombiana no último domingo (3).

Legenda: Thiago Silva (Chelsea) e Gabriel Barbosa (Flamengo) se reencontram em Bogotá, na Colômbia Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Com dez atletas à disposição, o técnico Tite realizará o primeiro treino visando a rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 nesta segunda-feira. O Brasil entra em campo na quinta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), contra a Venezuela. O grupo, no entanto, só ficará completo nesta terça-feira (5) com a chegada dos atletas oriundos da Europa.

Arthur Cabral

A grande expectativa é a chegada do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras e atualmente no Basel-SUI. O atleta, de 23 anos, é o artilheiro da Europa na temporada 2021-2022, com 20 gols marcados em 16 partidas. O camisa 10 da equipe suíça substituirá Matheus Cunha, cortado da relação por uma lesão muscular na coxa esquerda.