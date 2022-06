Jogadores do Internacional decidem não treinar após atraso em pagamentos de direitos de imagem

O clima no Internacional não anda bem. O treino da manhã desta quarta-feira (1), que seria no CT do Parque Gigante, foi cancelado após protesto dos jogadores por falta de pagamento. O clube deve direitos de imagem.

Direção e jogadores buscam acordo. Ainda assim, há uma atividade marcada para esta tarde. O Colorado ainda não se manifestou sobre o tema.

O treino da manhã estava marcado para 9h45, mas não foram a campo e deixaram o local às 10h30. O atraso nos direitos de imagem podem representar até 40% dos salários dos atletas, de acordo com o ge.globo. No entanto, o problema não é com todo o elenco.

Os atletas se reuniram com a direção durante a manhã, ainda antes da atividade, e informaram sobre a decisão de não treinar até que o clube apresentasse uma solução. Taison, capitão do time, foi um dos que representou o grupo.

O Internacional é 12º na tabela do Brasileirão. A equipe volta a campo contra o Bragantino no domingo (5), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.