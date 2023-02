Jogadores do CSA alegam ter sofrido injúria racial em jogo no PV; árbitro relata na súmula

Dois jogadores do CSA, os zagueiros Douglas e Thales relataram terem sofrido injúria racial durante o intervalo da partida contra o Fortaleza no estádio Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. Os atletas alegam que um grupo de torcedores do Tricolor de Aço gritou que eles tinham "cabelo de piaçava".

Ao final da partida, vencida pelo Fortaleza por 3 a 0, os jogadores foram a uma delegacia registrar boletim de ocorrência e aguardam investigação para tentar identificar os agressores.

Após a partida o CSA emitiu nota oficial que repudiou os supostos atos contra seus jogadores

- O Centro Sportivo Alagoano repudia com veemência qualquer tipo de discriminação. Na noite desta sexta-feira (17), dois atletas do CSA, os zagueiros Thales e Douglas, foram vítimas de injúria racial durante a partida contra o Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O clube acompanhou os jogadores até a delegacia para a realização do Boletim de Ocorrência, logo após o fim do jogo. O ato, inclusive, será inserido na súmula da partida. Reforçamos o nosso total apoio aos dois atletas que, hoje, foram vítimas deste crime de racismo. A luta é nossa e estaremos sempre no combate - diz a nota oficial do CSA.

Àrbitro relata na súmula

O árbitro pernambucano José Woshington da Silva relatou na súmula do jogo Fortaleza x CSA a denúncia do caso de injúria racial que dois jogadores do Azulão teriam sofrido por parte de torcedores do Tricolor. Ao final da partida, os zagueiros Douglas e Thales foram a uma delegacia registrar boletim de ocorrência.

Veja o que ele escreveu

Legenda: Trecho da súmula da partida Fortaleza 3x0 CSA em que o árbitro árbitro pernambucano José Woshington da Silva relata na súmula do jogo Fortaleza x CSA



Medidas duras no combate ao racismo

Nesta semana, inclusive, a CBF anunciou ações para combater o racismo no futebol. Entre as punições previstas estão multa de até R$ 500 mil, perda de mando de campo ou jogo com portões fechados. Ainda há o caso de perda de pontos.

Na última terça-feira, em congresso técnico com os clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as punições para casos de racismo no futebol nacional.

As advertências foram anunciadas em um congresso técnico com os clubes participantes Assim, episódios de discriminação serão penalizados.

Entre as punições previstas estão multa de até R$ 500 mil, perda de mando de campo ou jogo com portões fechados. Ainda há o caso de perda de pontos.