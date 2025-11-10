Jogadores do Ceará ganham folga após vitória sobre o Corinthians; veja quando será o próximo jogo

O elenco do Ceará ganhou dois dias de folga após a vitória sobre o Corinthians, no último domingo (9), que encaminhou a permanência do time na Série A do Brasileirão 2025. A reapresentação dos jogadores está marcada para a quarta-feira (12).

O período maior de descanso tem relação com a parada no Campeonato Brasileiro para a Data Fifa de novembro. Por conta dos jogos das seleções, o Ceará só voltará a campo no dia 20 de novembro, quando recebe o Internacional na Arena Castelão.

Serão dez dias sem jogos, antes da disputa da 34ª rodada da Série A do Brasileirão. Léo Condé usará o período para preparar sua equipe para o jogo contra o Internacional, que pode fazer o Ceará chegar aos 45 pontos, média histórica para confirmar a permanência.

RETORNOS IMPORTANTES

Para esta próxima partida, contra o Internacional, Léo Condé poderá voltar a contar com dois jogadores que foram desfalques no jogo contra o Corinthians: Pedro Raul, por questões contratuais, e Vina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Legenda: O meia Vina entrou no decorrer do 2º tempo e desperdiçou grande chance para o Ceará Foto: Ismael Soares / SVM

Fernando Sobral é dúvida, já que foi desfalque contra o Corinthians por conta de lesão no músculo adutor direito. O período de dez dias sem jogos pode ser importante também para recuperar a condição física ideal do meio-campista.

SITUAÇÃO NA TABELA

O Ceará ocupa atualmente a 12ª posição na tabela de classificação, somando 42 pontos em 33 partidas disputadas. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, com o gol da vitória tendo sido marcado pelo atacante Galeano.